Відмова Учасників за Запитом Ціни

Використання електронного каталогу Прозорро Маркет на даний момент регулюється передусім особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі». Це стосується як періоду дії правового режиму воєнного стану в Україні, так і періоду протягом 90 днів з його припинення або скасування, що було затверджено постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості), а також постановою КМУ від 14.09.2020 № 822 «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу».

Відповідно до цих нормативно-правових актів, відхилення Учасників за Запитом Ціни відбувається відповідно до встановлених правил. Важливо зауважити, що відповідно до цих НПА на даний момент правильним буде вживати саме вираз «запит пропозицій постачальників», а не «запит ціни пропозицій».

На момент написання цієї статті, відповідно до пункту 64 Порядку № 822, замовник має право відхилити пропозицію переможця відбору у таких випадках:

Якщо постачальник не уклав договір у визначений строк, що зазначений у пункті 66 Порядку № 822 (не пізніше ніж через п’ять календарних днів з моменту визначення електронною системою закупівель постачальника переможцем відбору. У випадку обґрунтованих обставин строк для укладення договору може бути продовжений до 10 календарних днів).

Якщо постачальник письмово відмовився від укладення договору на умовах, визначених замовником у запиті пропозицій постачальників, зокрема у проєкті договору, який є частиною запиту пропозицій постачальників.

Якщо пропонується товар, який має походження з Російської Федерації або Республіки Білорусь.

У разі відхилення пропозиції переможця відбору, замовник зобов’язаний зазначити причину такого відхилення в електронній системі закупівель. Важливо пам’ятати, що замовник повинен оприлюднити рішення про відхилення протягом одного робочого дня з моменту його ухвалення.

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