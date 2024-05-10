Від класики до трендів: найкращі чоловічі брендові джинси в асортименті магазину Betega

Джинси давно стали частиною базового гардеробу чоловіка. Правильно підібрані джинси приховують вади, підкреслюють переваги фігури і органічно виглядають за будь-якого стилю одягу, а магазин одягу Betega навчить вибирати джинси, що ідеально сидять на кожному типі чоловічої фігури.

Види чоловічих джинсів

При виборі моделі джинсів важливо звертати увагу на три показники: посадка на стегнах, крій джинсів нижче коліна та глибина посадки.

По посадці на стегнах джинси бувають наступних видів:

Classic – прямі джинси з щільним обляганням стегон. Такі джинси при покупці можуть маломіряти, але не повинні бути занадто тісними. Підходять для будь-якого стилю одягу. Relaxed – звична «класика», тільки з трохи вільнішим кроєм. Ідеальні при сидячій роботі. Slim – проміжний варіант між «класикою» та «skinny». Гарні для стрункої фігури та прямих ніг. Skinny («скінні») – супер-облягаюча модель. Такий варіант переважно носить тільки молодь і худі хлопці, інакше джинси можуть виглядати безглуздо. Loose («труби») – широкі джинси, що вільно сидять. Органічно виглядають лише у стилі «спорт» та «спорт-шик», з величезними футболками та атрибутами реп-культури. Carrot – модель з вільним кроєм вгорі і сильно звуженим від коліна. Такі джинси підійдуть яскравим людям, які не соромляться кинути модний виклик натовпу.

По крою джинсів під коліном виділяють наступні варіанти.

Straight cut – варіант моделі carrot, де контраст між верхньою та нижньою частиною джинсів не такий виразний. Тому така модель більш зручна та універсальна. Boot cut – джинси із широким клешем від коліна. Виграшно виглядають хіба що у поєднанні з речами у ковбойському стилі. Tapered cut – джинси із звуженням до щиколотки, органічно виглядають із підворотом унизу.

Залежно від глибини посадки джинси можуть бути трьох видів.

Regular rise – починаються трохи нижче за рівень талії. Low rise – дуже низька посадка, починаються такі джинси внизу лінії куприка. High rise – посадка від пупка, варіант зазвичай для дівчат, або дуже сміливих хлопців.

Обираючи брендові джинси чоловічі серед такого розмаїття, варто знати базові правила підбору.

Як вибрати джинси

На критерії вибору впливає ряд факторів, наведених нижче.

Матеріал

Матеріалом для пошиття джинсів може бути денім, стрейч-джинса, шамбре, ламана саржа, джин та ейкра. Найширше застосування отримав денім та стрейч.

Денім – 100% бавовна, груба та щільна тканина, гіпоалергенна та проста у догляді. Чистий денім практично не зношується. Стрейч – тканина з додаванням еластану. Стрейч-джинса робить джинси еластичними, вони облягають фігуру та зручні в носінні. Джин – м’яка, рівномірно забарвлена тканина з бавовни за невисокою вартістю. Шамбре – тканина з бавовни та льону, через специфіку походження має трохи «пристарений» вигляд. Ейкра – натуральна не забарвлена джинса.

Кожен з матеріалів має свої переваги.

Колір

Вибір кольору чоловічих джинсів залежить насамперед від сезону. Концепція проста: світлі джинси кращі влітку та тепле міжсезоння, темні – взимку, наприкінці осені та на початку весни.

Універсальний колір чоловічих джинсів – темно-синій. Це базовий елемент гардеробу, нарівні з білою футболкою та класичним костюмом.

Джинси холодного відтінку переважно поєднують з «верхом» у холодних тонах. І навпаки – джинси у теплих тонах із «верхом» теплого відтінку.

Фасон

Фасон джинсів слід вибирати в залежності від типу статури.

Чоловікам зі стандартною статурою у плані співвідношення зріст/вага та відсутності яскраво виражених особливостей та недоліків фігури йдуть абсолютно всі моделі. Для високих струнких чоловіків ідеальний вибір – джинси прямого крою або трохи звужені донизу. Можна вибрати джинси із заниженою талією. А ось «труби» спотворять пропорції тіла. Для чоловіків середнього зросту та худорлявих гарним варіантом стануть моделі прямого крою з низькою посадкою. Вузькі моделі джинсів можуть візуально зменшити зріст, а широкі візуально перетворять на підлітка. Для спортивних хлопців із вираженими м’язами торсу не слід вибирати максимально вузькі моделі. Навпаки, виграшним фасоном джинсів для них будуть широкі «труби» — вони вирівняють співвідношення верх/низ і підкреслять рельєф. Власникам щільної статури та живота краще вибирати класичні або трохи розширені від стегна моделі. Від вузьких джинсів та фасону «труби» схильним до повноти чоловікам краще відмовитись.

Так, варто враховувати антропометричні особливості статури для правильного вибору.

Чоловіча мода нічим не відрізняється від жіночої і не стоїть на місці. Щосезону з’являються нові моделі, які можуть вам підходити або ні. На основі базових критеріїв вибору ви неодмінно зможете підібрати собі ідеальний варіант.