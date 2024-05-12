Віцеканцлер Швейцарії раптово помер у горах

У Швейцарії під час походу в гори помер віцеканцлер Андре Сімонацці. Йому було 55 років, повідомив напередодні швейцарський уряд.

«Він любив відпочивати в горах. У п’ятницю він втратив свідомість і помер під час одного зі своїх улюблених походів. Андре Сімонацці було 55 років. У нього залишилися дружина і троє дорослих дітей», – йдеться у пресрелізі.

Сімонацці призначили на посаду віцеканцлера й спікера Федеральної ради Швейцарії в листопаді 2008 року. Він брав участь у засіданнях уряду, вів протоколи та займався комунікацією. Зокрема очолював кілька відділів та Службу президента.

Вказано, що якісна інформаційна діяльність Федеральної ради, є заслугою Андре Сімонацці.

«Під його керівництвом комунікація була професіоналізована та оцифрована. Він наполегливо посилював її координацію і зробив її невід’ємною частиною діяльності уряду», – вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у березні Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії (SECO) повідомив про зменшення експорту військової техніки на 27%. Незважаючи на свій статус нейтральної країни, Швейцарія була великим постачальником зброї, займаючи 14-те місце у світі у 2022 році за даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу.

У 2023 році Швейцарія експортувала військову техніку до 58 країн, найбільшими покупцями є Німеччина та Данія. SECO не зазначив причину зменшення експорту, але промислова асоціація Swissmem вказала на заборону Швейцарії на реекспорт зброї як можливу причину.

Згідно з законом про нейтралітет, Швейцарія не може затверджувати передачу військової техніки в Україну, доки країна знаходиться в міжнародному збройному конфлікті. У 2022 році Іспанії, Данії та Німеччині було відмовлено у дозволі на реекспорт озброєнь в Україну, що викликало стурбованість у швейцарській збройовій промисловості.