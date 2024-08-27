Венеція шукає нових гондольєрів: заробітки до 150 000 євро на рік

У Венеції відкривається рідкісна можливість стати гондольєром — професія, яка зазвичай передається у спадок. Про це повідомляє Bild.

Успішні кандидати не лише отримають привілей переправляти туристів мальовничими каналами цього романтичного міста, але й зможуть заробляти чималі суми. За рік до 150 тисяч євро.

Вимоги до майбутніх гондольєрів включають знання італійської мови, добрий стан здоров’я, вміння плавати, надавати першу допомогу та знання історії Венеції. Навчання триватиме пів року і коштує 1000 євро, але інвестиція швидко окупається.

За півгодинну прогулянку гондолою туристи платять близько 80 євро, а після 19:00 ціна зростає до 100 євро. Якщо гондольєр співає або грає на музичних інструментах, він може заробити ще більше.

Нагадаємо, в червні 2020 року в місті була проблема. Тоді близько чверті острівної території італійської Венеції було затоплено внаслідок аномального припливу. Подібне піднесення води траплялося лише двічі за останні 20 років. Рівень води в місті подекуди досяг позначки 116 см, що є третім за величиною показником для цього місяця за всю історію. Підтоплено було навіть площу Святого Марка, яку називають «серцем» Венеції.

У Венеціанському агентстві з моніторингу моря припускали, що аномальний приплив викликаний штормом в Атлантиці, який спровокував сильні вітри та дощі на півночі Італії. У результаті піднявся рівень Адріатики.

Уточнимо, найвищий приплив у червні був зареєстрований у Венеції у 2002 році, коли рівень води досягав позначки 121 см, а у червні 2016 року – 117 см. У листопаді 2019-го року місто страждало від найбільшої повені за останні 50 років. Рівень води піднявся тоді до позначки 187 см.