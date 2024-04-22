Великий пакет зброї: що США готують для України

США планують відправити Україні більший, ніж зазвичай, пакет військової допомоги. До нього увійде артилерія, засоби протиповітряної оборони та бронетехніка. Про це у понеділок, 23 квітня, повідомило видання Politico з посиланням на американських чиновників.

Як йдеться у публікації, Пентагон хоче, щоб допомогу можна було відправити одразу після того, як президент Джо Байден підпише відповідний закон. Сенат може ухвалити його вже цього вівторка.

Зазначається, що новий пакет може перевершити останню американську допомогу на суму 300 мільйонів доларів, отриману Україною раніше. Ймовірно, це буде бронетехніка, бойові машини Бредлі (Bradley Fighting Vehicles). За словами одного з американських чиновників, очікується, що в пакеті також будуть старі Хаммери і бронетранспортери M113, а також ракети.

За словами ще одного джерела, пакет допомоги включатиме артилерію і засоби протиповітряної оборони.

«Адміністрація готує великий пакет, щоб допомогти задовольнити потреби України на полі бою», — сказав один із чиновників.

Тим часом представник Пентагону відмовився від коментарів.

Домовленості у питанні надання Україні далекобійних ракет ATACMS досягнуто. Про це у відеозверненні в понеділок, 22 квітня, сказав президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів з американським лідером Джо Байденом.

Зеленський заявив, що Україна працює із американськими партнерами заради збільшення можливостей Сил оборони.

Він назвав чотири ключові пріоритети у цьому питанні — захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і щоб пакети американської підтримки прибули якнайшвидше.

«А сьогоднішній результат — у домовленостях про ATACMS для України всі крапки розставлені. Дякую, пане Президенте! Дякую, Конгресе! Дякую, Америко!» — сказав Зеленський.

Також, за його совами, українська та американська команди почали роботу над двосторонньою безпековою угодою.