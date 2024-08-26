 

В Україні вводять екстрені відключення світла

  1. 26.08.2024
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В Україні у зв’язку із триваючою масованою ракетною атакою вводять екстрені відключення електроенергії. Це необхідно для збереження відповідної інфраструктури.

Про відключення повідомило Укренерго.

Зазначимо, що перед цим певні проблеми зі світлом виникли в деяких районах Києва. Столична влада заявила, що це через ситуацію в загальноукраїнській енергомережі.

Тобто могли мати місце або перші відключення, або це наслідки якогось влучання.

Тим часом стало відомо, що внаслідок ворожої атаки ушкоджено об’єкт інфраструктури у Луцьку. Наразі є інформація про одного загиблого

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