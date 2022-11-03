 

В Україні викрили двох окупантів, які згвалтували вагітну

  1. 03.11.2022
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Київська поліція оголосила підозру двом посійським окупантам, які в березні при окупації частини Київської області жорстоко побили і згвалтували жінку, що перебувала на третьому місяці вагітності.

Нелюдям по 21 року. Злочин вони вчинили в одному з сіл Броварського району. Вони зустріли жінку на вулиці, завели в будинок і згвалтували. Вона казала, що вагітна, на колінах благала не чипати її, просила, щоб подумали про своїх сестер чи матерів… У відповідь їй прикладом автомата вибили зуби й почали по черзі гвалтувати.

Крім того, били й тягали за волосся по підлозі.

Українські правоохоронці встановили особи гвалтівників — це військовослужбовці 6-го танкового полку військової частини 93992 (Чебаркуль) 90 танкової дивізії центрального військового округу збройних сил РФ. Був ще третій злочинець, який «стояв на шухері».

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