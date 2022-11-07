В Україні вбито російського снайпера, який пройшов Чеченську війну

Бійці 92-ої окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірко знищили ворожого снайпера, який пройшов чеченську війну.

При чому, судячи з фотографії, труп супротивника потрапив до нас – очевидно, це нещодавно звільнена територія. 92-в бригада воює на самому північному Сватівському напрямку (між Харківською і Луганською областями).

Тим часом, артилерійські підрозділи морської піхоти Збройних сил України знищили пункт управління російських окупантів разом з десятьма інтервентами. Окрім того, самі морські піхотинці (автоматами, кулеметами, гранатометами тощо) знищили ще дев’ять загарбників та їх міномет. Разом виходить середній взвод.

Про це у звіті за шосте листопада на власній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» повідомила пресслужба командування Військово-Морських Сил ЗСУ. Раніше вона вказувала, що українські морпіхи воюють на Донецькому та Херсонському напрямках.