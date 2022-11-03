В Україні вбито підполковника ЗС РФ

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  1. 03.11.2022
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В Україні ліквідований черговий російський окупант з високим офіцерським званням — підполковник Денис Гусэв. Про це повідомив блогер і полковник Збройних сил України Анатолій Штефан Штірліц, котрий причепив на офіційне фото покійного свій фірмений знак: «груZ200». Інформація взята з рашистських некрологів.

Тим часом, командування Військово-Морських Сил ЗСУ на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» повідомило, що артилерійські підрозділи нашої морської піхоти другого листопада знищили десять інтервентів, бойову машину десанту, бойову машину піхоти, сховище з боєприпасами і склад з пальним окупантів.

Окрім того, піхотною зброєю (автомати, кулемети, гранатомети, ракетні комплекси) наші морські піхотинці знищили ще сімох загарбників.

Як повідомлялося раніше, морпіхи ЗСУ воюють на Херсонському і Донецькому напрямках.

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