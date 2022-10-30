 

В Україні вбито підполковника ЗС РФ

  1. 30.10.2022
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Несподівано великі втрати російських окупантів в живій силі за 29 жовтня зафіксував Генеральний штаб Збройних сил України – 950 тільки ліквідованих. «Гарна доба була», — це приблизно в три-чотири рази вище за середні показники протягом останніх місяців. (Взагалі середній показник складає 287 вбитих орків за день).

Найбільше «двохсотих» у ворога вчора було на Донецькому та Лиманському напрямках. А з початку широкомасштабного вторгнення (за період з 24 лютого по 30 жовтня) тільки знищено вже 71200 загарбників. 

В свою чергу, блогер і полковник ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц з некрологів в російських засобах масової інформації дізнався, що в Україні ліквідовано чергового підполковника ЗС РФ – Юрія Жука. На його офіційне фото Штірліц причепив свій фірмений знак «груZ200».

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