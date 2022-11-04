В Україні вбито командира батальйону ЗС РФ

В Україні двадцятого жовтня ліквідований російсько-фашистський окупант в званні підполковника — командир батальйону Іван Кардашов, мешканець селища Івня Бєлгородської області РФ, де його й поховали.

Про це сьогодні повідомив блогер та український патріот з окупованих територій «Necro Mancer», який відслідкував повідомлення про Кардашова в російських засобах масової інформації.

Тим часом, пресслужба командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України показала, як багато (до десятка) трупів загарбників можна вмістити на броні бойової машини піхоти: «Підрозділи ДШВ ЗСУ знищили чималі сили противника, і тепер окупанти вивозять своїх «двохсотих» на БМП».

БМП їде досить швидко по польовій дорозі, але трупи не розлітаються. Під час відео, знятого безпілотним літальним апаратом, цю БМП не атакували.