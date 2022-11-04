 

В Україні вбито командира батальйону ЗС РФ

  1. 04.11.2022
  2. Рубрика:

В Україні двадцятого жовтня ліквідований російсько-фашистський окупант в званні підполковника — командир батальйону Іван Кардашов, мешканець селища Івня Бєлгородської області РФ, де його й поховали.

Про це сьогодні повідомив блогер та український патріот з окупованих територій «Necro Mancer», який відслідкував повідомлення про Кардашова в російських засобах масової інформації.

Тим часом, пресслужба командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України показала, як багато (до десятка) трупів загарбників можна вмістити на броні бойової машини піхоти:  «Підрозділи ДШВ ЗСУ знищили чималі сили противника, і тепер окупанти вивозять своїх «двохсотих» на БМП».

БМП їде досить швидко по польовій дорозі, але трупи не розлітаються. Під час відео, знятого безпілотним літальним апаратом, цю БМП не атакували.

Подпишитесь на новости
 
redtram
РедТрэм Обменный

Коментарі (0)

Video >>

В Британии королевский гвардеец толкнул в спину стоявшую у него на пути женщину: видео

25.07.2018 - 15:56
Курьезный случай произошел в Британии. Там королевский гвардеец без единого слова толкнул в спину стоявшую у него на пути женщину. И промаршировал далее. Барышня от неожиданности взвизгнула и за малым ...
читать

Невероятно живые рисунки в фотошопе, созданные с ноля: фото, видео

09.07.2017
28-летний Ираклий Надар живет в ...
читать

Кот пытается найти мышь, зависшую у него над головой (видео)

17.11.2015
Коты, в отличии от собак, ...
читать

Во время выступления Джамалы на сцену выскочил парень и спустил штаны: видео

14.05.2017
В финале Евровидения идет голосование. ...
читать