 

В Україні вбито біля тисячі найманців ПВК «Вагнера»

  1. 06.11.2022
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Минулої доби на Бахмутському напрямку в Донецькій області наші захисники відбили атаки російських окупантів в районах Андріївки, Бахмутського, Берестового, Озаряновки, Опитного та Яковлівки.

Паралельно ворог вів вогонь з танків і артилерії різних типів в районах Андріївки, Бахмута, Бахмутського, Білогорівки, Верхньокам’янського, Іванівки, Кліщіївки, Майорська, Опитного, Соледара, Спірного та Яковлівки.

Про це в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, оприлюдненому на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив його речник Олександр Штупун.

Тим часом, Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» оприлюднив відео з черговим інтервентом, ліквідованим нашими захисниками в окопі на Бахмутському напрямку.

А авторитетне видання «The Insider» ствіерджує, що приватна військова компанія Вагнера, яка воює на Бахмутському напрямку, за останні два місяці втратила «двохсотими» більше півтисячі в’язнів. А загальні летальні втрати ПВК Вагнера в Україні складають від восьмисот до тисячі чоловік.

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