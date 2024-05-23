В Україні планується суттєве підвищення податків, – Гетманцев

Кабінет міністрів планує підвищити окремі податки для наповнення бюджету. Про це заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у Telegram в четвер, 23 травня.

«Нам необхідно підвищити і видаткову і дохідну частину бюджету задля фінансування армії, яку ми фінансуємо за рахунок наших внутрішніх джерел. Ми не можемо запозичити ці кошти у партнерів», — зазначив депутат.

За його словами, уряд зараз підраховує потреби, але вони дуже великі — не менше 300 млрд гривень до кінця року.

«Яким чином можна зібрати такі гроші? Знову почекаємо пропозиції від Кабміну. Але так, їх неможливо забезпечити, оминаючи основні податки. Тому зміни будуть стосуватися бюджетоутворюючих прямих і непрямих податків в т.ч. ПДВ, військовий збір та акцизів. Чи добре це для економіки? Ні. Погано. Війна це дуже погано. Але чи є інші варіанти на столі?» — заявив Гетманцев.

Раніше стало відомо, що в Кабміні обговорюють підвищення ставок військового збору та податку на додану вартість (ПДВ). За інформацією ЗМІ, військовий збір планують підвищити з 1,5% до 5%. Аналогічну ставку податку в 5% можуть запровадити й для ФОПів.

Нагадаємо, за січень-квітень 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 845,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Серед платежів отримано: 148,3 млрд грн податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів; 99,9 млрд грн податку на прибуток підприємств; 92,2 млрд грн податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 136,8 млрд, відшкодовано — 44,7 млрд грн); 61,7 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Також загальний фонд отримав 56,5 млрд грн від акцизного податку; 32,3 млрд грн дивідендів від підприємств з державною часткою власності; 16,3 млрд грн ввізного та вивізного мита; 14,7 млрд грн рентної плати за користування надрами.

Національний банк України у квітні перерахував до держбюджету 38,6 млрд грн свого прибутку. Ще одним важливим джерелом доходів стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) — 40,3 млрд грн.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-квітні 2024 року становили 163,1 млрд грн, з яких 44,4 млрд грн надійшло у квітні.

За чотири місяці 2024 року касові видатки держбюджету становили 1147,6 млрд грн, у тому числі загального фонду — 945,4 млрд грн.