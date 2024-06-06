 

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

  1. 07.06.2024
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Фашистська Росія знову атакує Україну дронами-камікадзе типу Шахед.

У зв’язку з цим у десятьох областях країни оголошено повітряну тривогу. Дивись мапу.

Крім того, о 23:31 командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про підняття у небо чотирьох бомбардувальників Ту-95.

Це означає, що під ранок ворог може завдати ракетних ударів. Кожен такий літак може нести шість ракет Х-101, тобто загалом 24 ракети!

Як правило, окупанти не вантажать на літаки максимально можливий комплект ракет. Але додають ударів із ЗРК Іскандер. Можуть також задіяти Міг-31К з Кинджалами.

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