В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Фашистська Росія знову атакує Україну дронами-камікадзе типу Шахед.

У зв’язку з цим у десятьох областях країни оголошено повітряну тривогу. Дивись мапу.

Крім того, о 23:31 командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про підняття у небо чотирьох бомбардувальників Ту-95.

Це означає, що під ранок ворог може завдати ракетних ударів. Кожен такий літак може нести шість ракет Х-101, тобто загалом 24 ракети!

Як правило, окупанти не вантажать на літаки максимально можливий комплект ракет. Але додають ударів із ЗРК Іскандер. Можуть також задіяти Міг-31К з Кинджалами.