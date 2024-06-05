В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

В Україні станом на 00:45 оголошено повітряну тривогу у вісьмох областях. Це без врахування постійно «червоних» Криму і Луганщини.

В подібних випадках, як правило, є загроза ударів з літаків стратегічної авіації Ту-22 і Ту-95, авіаційними ракетами, балістикою, а також дронами-камікадзе» Шахед.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, цього разу причина в атаці Шахедами.

Росіяни запустили чергову хвилю дронів з боку Чорного моря, звідти вони рушила на Одеську область і далі на Вінниччину.