 

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

  1. 09.05.2024
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В Україні станом на 14:30 оголошено повітряну тривогу у всіх областях, крім вісьмох найзахідніших.

Спочатку стало відомо про активність ворожої тактичної авіації на сході від країни, згодом російські фашисти запустили КАБи по Сумщині, а ще через декілька хвилин з’явилася нова загроза.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, є загроза ударів балістикою. В таких випадках мова йде про Іскандери, ракети С-300 і С-400 (ними російські фашисти б’ють по прифронтових областях через обмежену дальність польоту), а з недавніх пір ще й ракети KN23 з КНДР (хоча за останніми даними, ворог начебто припинив їх використання через великий відсоток бракованих)

Дивись мапу тривог.

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