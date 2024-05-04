В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

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  1. 04.05.2024
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В Україні станом на 14:58 оголошено повітряну тривогу у сімох областях. Це без врахування постійно «червоних» Криму і Луганщини.

В подібних випадках, як правило, є загроза ударів з літаків стратегічної авіації Ту-22 і Ту-95, авіаційними ракетами, балістикою, а також дронами-камікадзе» Шахед.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, цього разу причина в загрозі удару балістикою з півдня. В таких випадках мова йде про Іскандери, ракети С-300 і С-400 (ними російські фашисти б’ють по прифронтових областях через обмежену дальність польоту), а з недавніх пір ще й ракети KN23 з КНДР.

Що стосується Харківської області, то там ПС ЗСУ зафіксували пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією.

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