В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
В Україні станом на 13:48 оголошено повітряну тривогу в одинадцятьох областях. Це без врахування постійно «червоних» Криму і Луганщини.
В подібних випадках, як правило, є загроза ударів з літаків стратегічної авіації Ту-22 і Ту-95, авіаційними ракетами, балістикою, а також дронами-камікадзе» Шахед.
За даними командування Повітряних сил ЗСУ, цього разу причина в загрозі удару балістикою з території Криму.
В таких випадках мова йде про Іскандери, ракети С-300 і С-400 (ними російські фашисти б’ють по прифронтових областях через обмежену дальність польоту), а з недавніх пір ще й ракети KN23 з КНДР.
Нагадаємо, Росія вночі випустила по Україні 22 ракети різних типів та 14 дронів-камікадзе. Сили ППО збили всі «шахеди» та 15 ракет. Головний удар був спрямований на Дніпропетровську область. За останніми даними, внаслідок нічної атаки на Дніпропетровщині загинули дев’ятеро людей, серед них троє дітей.
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