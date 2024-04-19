В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

В Україні станом на 13:48 оголошено повітряну тривогу в одинадцятьох областях. Це без врахування постійно «червоних» Криму і Луганщини.

В подібних випадках, як правило, є загроза ударів з літаків стратегічної авіації Ту-22 і Ту-95, авіаційними ракетами, балістикою, а також дронами-камікадзе» Шахед.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, цього разу причина в загрозі удару балістикою з території Криму.

В таких випадках мова йде про Іскандери, ракети С-300 і С-400 (ними російські фашисти б’ють по прифронтових областях через обмежену дальність польоту), а з недавніх пір ще й ракети KN23 з КНДР.

Нагадаємо, Росія вночі випустила по Україні 22 ракети різних типів та 14 дронів-камікадзе. Сили ППО збили всі «шахеди» та 15 ракет. Головний удар був спрямований на Дніпропетровську область. За останніми даними, внаслідок нічної атаки на Дніпропетровщині загинули дев’ятеро людей, серед них троє дітей.