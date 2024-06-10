В Україні найближчим часом може подорожчати хліб, – Асоціація пекарів

В Україні може подорожчати хліб. Найближчим часом на 10%, а вже згодом на 20%. Про це у неділю, 9 червня, заявив президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, пише AgroPortal.

За його словами, вартість хліба може зрости внаслідок подорожчання борошна нового врожаю на 25-30% та відключення електроенергії.

«Відключення на дві години зміщує графік випуску хліба на вісім годин. Це змушує перебудовувати систему виробництва, логістики та реалізації хліба, що збільшує витрати. А багатьом підприємствам довелося купляти генератори. Собівартість хліба класичної рецептури має частку електроенергії на рівні 50 копійок. Якщо ж хліб виготовляється за допомогою генератора, ця частка збільшується до 1 грн 50 копійок», — пояснив він.

Ще однією проблемою галузі він назвав бронювання.

«Через відсутність людей деякі підприємства змінюють графік роботи, скорочують обсяги та асортимент виробництва», — додав Дученко.

Тим часом міністерство охорони здоров’я пропонує виробникам поступово зменшувати вміст солі у хлібобулочних виробах. Про це йдеться в заяві відомства від 7-го червня. Зокрема, медики закликають українських виробників хліба зменшити кількість солі в хлібі та хлібобулочних виробах до рівня не більше ніж 0,9 г на 100 г.

«Це можна робити поступово, щоби споживачі звикали до менш солоного смаку», — пропонують у відомстві.

В МОЗ підкреслили, що хліб залишається одним з основних продуктів, з якого українці отримують сіль.

«Кожен українець споживає близько 250 г хліба на добу. Вміст солі в більшості різновидів хліба коливається від 1,07 до 1,7 г на 100 г. Це означає, що один шматок хліба (30-40 г) може містити до 0,68 г солі», — пояснили у відомстві та запропонували виробникам шукати інші шляхи покращення смаку випічки.

«Наприклад, можна використовувати трави та спеції або навіть ферментовані продукти, що може допомогти компенсувати зменшення солі», — йдеться у повідомлені.

Медики вказують, що зниження загального споживання солі сприятиме здоровому харчуванню та зниженню рівня неінфекційних захворювань.

«Зменшення споживання солі допомогло б запобігти поширенню неінфекційних захворювань, які щороку спричиняють близько 80% передчасних смертей в Україні», — підкреслили медики.