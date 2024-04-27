 

В Україні масштабна повітряна тривога через загрозу балістики

  1. 27.04.2024
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Після масованої ракетної атаки, яку фашистська Росія здійснила минулої ночі, вона не заспокоїлася. Весь ранок в країні в різних областях оголошується повітряна тривога через різні загрози.

Наразі станом на опівдень небезпека фіксується у 12 областях. Дивись мапу тривог.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, на сході загроза від тактичної авіації ворога. А в центрі країни є ризик від балістичного озброєння з півдня.

В таких випадках мова йде про Іскандери, а з недавніх пір ще й ракети KN23 з КНДР.

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