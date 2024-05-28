В Україні частково підвищили тарифи на водопостачання

Як відомо, в Україні діють тарифи на постачання і відведення води, які були на момент повномасштабного вторгнення Росії. В червні минулого року їх підвищили для населення на 32%, але тоді уряд дав команду перевірити той крок, після цього скасував підвищення.

І ось сьогодні стало відомо, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), змінила тарифи на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів низки водоканалів. Тобто мова не йде про населення, а лише про бізнес і бюджетні заклади.

«Приймаємо рішення (тут по посиланню можна подивитися на нові тарифи, — ред.) по 35 ліцензіатах для непобутових споживачів. Населення це не стосується», — наголосив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для населення залишаються на рівні тарифів станом на 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, влада також тримає незмінною ціну на газ. А ось тарифи на електрику раніше вже підвищували, а зараз ведуть кампанію щодо підготовки населення ще до одного зростання. Аргументація — потрібні кошти на відновлення потужностей після російських ударів по енергосистемі України.