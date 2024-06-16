В СІЗО у Ростові-на-Дону нападники захопили заручників

У першому слідчому ізоляторі на вулиці Максима Горького в Ростові-на-Дону шестеро, вірогідно, ісламістів чи навіть ігілівців захопили в заручники двох охоронців – начальника оперативного управління підполковника Олександра Б. і молодшого інспектора.

Про це сьогодні масово повідомляють російські засоби масової інформації. Самі ж нападники знімають підтверджуючі відео та викладають їх в інтернет. На них видно, що заручники живі. У них зв’язані руки, вони перебувають у дворі СІЗО разом з нападниками, які демонструють ісламістську символіку та ножі.

Вражає легкість захоплення заручників у викладі ЗМІ: вибили віконну решітку своєї камери та проникли в чергову частину.

Звісно, в Ростові-на-Дону усі підняті «на вуха». Керівництво вступило в переговори з нападниками. Ісламісти вимагають машину, зброю і можливість виїхати з СІЗО, за що обіцяють відпустити заручників.

Звісно, дуже важко повірити, що силовики підуть на такий крок, вони швидше захоплять або ліквідують усіх ігілівців разом з заручниками. Схоже, останні це розуміють, адже один з них сказав: «Просимо Аллаха, щоб ми не потрапили до них в полон живими».