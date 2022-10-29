 

В Севастополі вночі прогреміли нові вибухи

  1. 30.10.2022
  2. Рубрика:

Десь близько опівночі з’явилася інформація про нові вибухи в Севастополі в окупованому Криму. Поки що ніяких подробиць немає. Однак після того, як в бухті міста ранком 29 жовтня були вибухи і пошкоджені від одного до трьох військових кораблів, це повідомлення сприймається серйозно.

Крім того, місцеві мешканці повідомляють про «бавовну» на мисі Фіолент.

Фіолент — мис на Гераклейському півострові в південно-західній частині Криму, в Балаклавському районі Севастополя. Західний край Зовнішнього пасма Кримських гір. 

Нагадаємо, в ЗСУ заявили, що можливою причиною знищення російських кораблів може бути ураження їх ракетами ППО, які окупанти самі невдало запустили.

Подпишитесь на новости
 
redtram
РедТрэм Обменный

Коментарі (0)

Video >>

В Австралии сняли на видео драку двух забавных коал

23.12.2017 - 11:45
Австралийские коала в понимании людей считаются предельно мирными и неторопливыми зверьками. Однако даже у них бывают конфликты. Причем, как выяснилось, иногда они настолько принципиальны, что эти сумчатые пренебрегают ощущением опасности ...
читать

В России боевики ДНР из автомата расстреляли троих человек, видео

10.01.2018
Россия пожинает плоды того, что ...
читать

Перуанка из храпа мужа собрала мировой хит Despacito: видео

20.07.2017
Вместе со своей племянницей креативная ...
читать

Онищенко выложил видео проверки его агентами ФБР на детекторе лжи

19.12.2016
Правда, из него абсолютно ничего ...
читать