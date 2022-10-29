В Севастополі вночі прогреміли нові вибухи

Десь близько опівночі з’явилася інформація про нові вибухи в Севастополі в окупованому Криму. Поки що ніяких подробиць немає. Однак після того, як в бухті міста ранком 29 жовтня були вибухи і пошкоджені від одного до трьох військових кораблів, це повідомлення сприймається серйозно.

Крім того, місцеві мешканці повідомляють про «бавовну» на мисі Фіолент.

Фіолент — мис на Гераклейському півострові в південно-західній частині Криму, в Балаклавському районі Севастополя. Західний край Зовнішнього пасма Кримських гір.

Нагадаємо, в ЗСУ заявили, що можливою причиною знищення російських кораблів може бути ураження їх ракетами ППО, які окупанти самі невдало запустили.