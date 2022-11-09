В Севастополі пролунали потужні вибухи

Близько десятої години ранку в окупованому Севастополі люди стали чути гучні вибухи. Про це серед інших повідомив телеграм-канал «Кримський вітер», саркастично додавши, що слід очікувати виправдання окупаційної влади на кшталт проведення навчань.

Так і трапилося. Десь за годину «губернатор» Севастополя Развожаєв заявив, що звуки вибухів — це наслідки навчань Чорноморського флоту, а також проведення стрільб і інших навчань мобілізованих на полігонах.

Місцеві незалежні телеграм-канали в це не вірять, однак і своїх версій того, що відбувається, не наводять.