В Росії партизани підпалили ешелон з паливом для окупантів в Україні

Легіон «Свобода Росії» заявив, що пов’язані з легіоном партизани підпалили в Єкатеринбурзі залізничні цистерни з паливом, які призначалися для окупантів.

Відомо, що легіон «Свобода Росії» у складі ЗСУ з’явився в березні 2022 року. До нього набирають громадян Російської Федерації, які добровільно зголосилися воювати на боці української армії. При цьому кандидати проходять ретельну перевірку.

В червні відбулася різка, масова притока росіян, які бажають воювати на боці України, приєднавшись до легіону Свобода Росії. Про це тоді заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE.