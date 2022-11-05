 

В Росії партизани підпалили ешелон з паливом для окупантів в Україні

  1. 05.11.2022
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Легіон «Свобода Росії» заявив, що пов’язані з легіоном партизани підпалили в Єкатеринбурзі залізничні цистерни з паливом, які призначалися для окупантів.

Відомо, що легіон «Свобода Росії» у складі ЗСУ з’явився в березні 2022 року. До нього набирають громадян Російської Федерації, які добровільно зголосилися воювати на боці української армії. При цьому кандидати проходять ретельну перевірку.

В червні відбулася різка, масова притока росіян, які бажають воювати на боці України, приєднавшись до легіону Свобода Росії. Про це тоді заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE.

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