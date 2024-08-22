В РФ втратили стратегічний запас пального на враженій нафтобазі

В Ростовській області РФ приватні власники розпочали розпродаж нафтобаз і двох нафтопереробних заводів. Принаймні на це звернули увагу місцеві засоби масової інформації, адже раніше такої бурхливої активності не спостерігалося.

Очевидно, що «останньою краплею» для цього стала грандіозна пожежа на величезній нафтобазі (74 великих ємностей) підприємства «Кавказ» в місті Пролетарськ, яка розпочалася в ніч на дев’ятнадцяте серпня після атаки дронів-камікадзе і досі тільки набирає обертів.

Нагадаємо, там зберігався стратегічний запас пального РФ вартістю в пів мільярда американських доларів. Досі в регіоні було кілька вражень НПЗ і нафтобаз, але ситуація у Пролетарську, безумовно, є найважчим для РФ наслідком дронової війни.

Також місцеві ЗМІ повідомляють, що пожежа лише розширюється, і вогонь підходить до найбільш вибухонебезпечних резервуарів з керосином. Через що й без того безсилі пожежники відведені подалі від вогню.

После нескольких взрывов сотрудники МЧС получили указание отойти от нефтебазы на безопасную дистанцию pic.twitter.com/JyM3LHJD3R — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) August 22, 2024