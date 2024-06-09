 

В РФ уражений сучасний винищувач «Су-57»

  1. 09.06.2024
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На військовому аеродромі біля міста Ахтубінськ Астраханської області РФ (близько шестисот кілометрів до найближчої вільної української території) вперше уражено найсучасніший багатоцільовий винищувач «Су-57».

Про це сьогодні на своїх медіаресурсах повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України, вказавши, що сама подія сталася восьмого червня.

В якості доказу представлені супутникові знімки об’єкту до удару і після: «Сьомого червня «Су-57» стоїть цілий, а вже восьмого біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження».

Чим саме завдано удар, не вказано. Зате зазначено: «На озброєнні повітряно-космічних сил росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків». Судити про ступінь ушкодження літака важко.

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