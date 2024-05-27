В Орловській області РФ дрони підірвали дві АЗС біля нафтобази

Минулої ночі російські новинні Телеграм-канали з посиланням на місцевих жителів повідомляли про пожежу на нафтобазі в районі міста Лівни Орловської області РФ (230 кілометрів до найближчої ділянки україно-російського кордону) після атаки ударних безпілотних літальних апаратів.

Однак згодом вони (зокрема опозиційне видання ASTRA) скорегували інформацію: дрони-камікадзе пошкодили дві автозаправні станції, розташовані поруч з нафтобазою — АЗС «Роснефть» і АГЗС «Nord газ» по вулиці Фрунзе.

Губернатор Орловської області фашистської Росії Андрій Кличков заявив, що під час масованої повітряної атаки дронів один з них впав на територію АЗС. Під час ремонтних робіт туди ж впав другий БПЛА, який начебто вбив водія пожежної машини і поранив трьох рятувальників.

Не зовсім зрозуміло, чому дрони атакували саме АЗС, а не нафтобазу. Оператори «заблукали»? Вірогідність того, що вони випадково влучили в АЗС, скажімо внаслідок роботи протиповітряної оборони, вкрай низька. Таким чином висока ймовірність того, що губернатор в чомусь бреше.