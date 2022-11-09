 

В ОП відреагували на оголошений Шойгу відступ з Херсона

  1. 09.11.2022
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В Бериславі Херсонської області підірвали телевежу. Скоріше за все, це справа рук російських окупантів, які вже найближчим часом підуть з міста.

Нагадаємо, сьогодні генерал Суровікін, який командує російськими загарбниками в Україні, оголосив про неможливість утримувати угрупування військ на правому березі Дніпра в Херсонській області, а також забезпечувати життєдіяльність в Херсоні.

В зв’зку з цим він запропонував відвести війська на лівий берег і зайняти оборону там. Це рішення підтримав міністр оборони РФ Шойгу.

Зазначається, що російські окупанти мають вийти протягом декількох днів.

Тим часом, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що Україна не звертає уваги на російські заяви, так як слова та дії у РФ часто відрізняються. Крім того, він зазначив, що частина російських військ залишається в Херсоні, і в регіон стягується додаткова російська робоча сила… Час покаже, чи буде відступ. ЗСУ продовжують працювати за своїм планом.

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