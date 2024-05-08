 

В Одесі на тлі тривоги пролунали вибухи

  1. 09.05.2024
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На Одещині пролунали вибухи. За даними видання «Думська», працює ППО. Регіон перебуває під атакою дронів-камікадзе типу Шахед.

Згодом Думська повідомила, що «гучно у Чорноморську». А також про нові вибухи в області та роботу ППО.

В Україні станом на 01:05 оголошено повітряну тривогу у сімох областях. Це без врахування постійно «червоних» Криму і Луганщини. Станом на 2:19 тривога була у чотирьох областях, дивись другий скрин мапи.

В подібних випадках, як правило, є загроза ударів з літаків стратегічної авіації Ту-22 і Ту-95, авіаційними ракетами, балістикою, а також дронами-камікадзе» Шахед.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, цього разу причина в загрозі удару балістикою. В таких випадках мова йде про Іскандери, ракети С-300 і С-400 (ними російські фашисти б’ють по прифронтових областях через обмежену дальність польоту), а з недавніх пір ще й ракети KN23 з КНДР.

В Одеській області триває тривога через атаку БПЛА, а у Херсонській області – пуски керованих авіаційних бомб.

О 1:05 Повітряні сили попередили, що БПЛА продовжують рух у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.

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