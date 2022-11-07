В Новій Каховці пролунали вибухи

Сьогодні після обіду в окупованій Новій Каховці Херсонської області сталися вибухи. Про це з посиланням на місцевих мешканців повідомив Телеграм-канал «Х..вий Херсон». Підтвердив вибух й ТГ «Оперативний ЗСУ».

Місто знаходиться в сорока кілометрах від найближчої вільної території, і в розташовані в ньому об’єкти російських окупантів регулярно влучають високоточні снаряди GMRLS від західних реактивних систем залпового вогню «HIMARS», «MARS ІІ» чи «М270».

В свою чергу, спікер Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров в зведенні станом на 10:00 одинадцятого листопада розповів, що ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України протягом минулої ночі виконали близько дев’яноста вогневих завдань по загарбникам.

Але в цілому ситуації на фронті на Херсонському напрямку не змінилася.