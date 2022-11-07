 

В Новій Каховці пролунали вибухи

  1. 07.11.2022
  2. Рубрика:

Сьогодні після обіду в окупованій Новій Каховці Херсонської області сталися вибухи. Про це з посиланням на місцевих мешканців повідомив Телеграм-канал «Х..вий Херсон». Підтвердив вибух й ТГ «Оперативний ЗСУ».

Місто знаходиться в сорока кілометрах від найближчої вільної території, і в розташовані в ньому об’єкти російських окупантів регулярно влучають високоточні снаряди GMRLS від західних реактивних систем залпового вогню «HIMARS», «MARS ІІ» чи «М270».

В свою чергу, спікер Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров в зведенні станом на 10:00 одинадцятого листопада розповів, що ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України протягом минулої ночі виконали близько дев’яноста вогневих завдань по загарбникам.

Але в цілому ситуації на фронті на Херсонському напрямку не змінилася.

 

 

Подпишитесь на новости
 
redtram
РедТрэм Обменный

Коментарі (0)

Video >>

Путин приехал к Лукашенко в туфлях на огромных каблуках: видео

30.11.2017 - 20:53
Журналисты обратили внимание на несколько странноватую походку президента России Владимира Путина на красной ковровой дорожке во Дворце Независимости в Минске. Присмотревшись, они сделали вывод, что причина в высоких каблуках, которые ...
читать

Криштиану Роналду установил два новых достижения: видео

26.03.2017
В субботу сборная Португалии в ...
читать

ВСУ на Донбассе провели учения с оружием, которое способно стрелять ядерными зарядами: видео

18.01.2019
ПЦОС рассказал об учениях расчетов ...
читать

Как не надо делать селфи в джипе (видео)

13.09.2015
Селфи-эпидемия набирает обороты: без автопортрета ...
читать