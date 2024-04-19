В НХЛ замість «Арізона Койотс» буде новий клуб

Власник нового клубу Національної хокейної ліги (НХЛ) з Юти Раян Сміт повідомив, що за перші дві години після старту продажів було заброньовано шість тисяч абонементів на наступний сезон.

«Вау! За перші дві години було продано понад 6000 абонементів. Юта приголомшлива!» — написав Сміт у своєму обліковому записі в соцмережі X (раніше Twitter).

Ще через три години кількість заявок збільшилася майже вдвічі, і Сміт додав: «11 000 осіб, і їхня кількість продовжує зростати. Юта спалахує!».

Вчора, 18 квітня, стало відомо, що в Юті буде створено нову франшизу НХЛ. Також рада директорів затвердила план, який робить організацію «Арізона Койотс» неактивною із правом її поновлення за умови, що власник протягом п’яти років повністю побудує новий сучасний комплекс, який підходить для команди НХЛ. А поки «Койотс» передасть всі існуючі хокейні активи, включаючи повний список гравців та драфт-піки, а також відділ хокейних операцій «Юті».

Тим часом стало відомо, яку назву може отримати новий клуб НХЛ, повідомляє Detroit Hockey. У вівторок до Відомства з патентів і товарних знаків США було подано заявки на товарні знаки на такі назви: Юта Бліззард, Юта Вєном, Юта Ф’юрі, ХК Юта, Хокейний клуб Юти. У всіх з них є збігаються реєстрації доменів, які були зроблені анонімно минулого тижня, і всі реєстрації доменів, за винятком Бліззард, найімовірніше, були зроблені однією групою.