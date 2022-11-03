В Маріуполі лунають потужні вибухи

Сьогодні пізнім ранком багатостраждальні жителі окупованого Маріуполя чують потужні вибухи, епіцентр яких зосереджено в Лівобережному районі міста (мається на увазі лівий берег річки Кальміус). Про це повідомляє в своєму Телеграм-каналі помічник мера Петро Андрющенко, який підтримує контакти з місцевими мешканцями.

Точна природа вибухів наразі невідома. Люди повідомляють і про роботу протиповітряної оборони, і про артилерійські стрільби. Петро Андрющенко не виключає навчання російських загарбників.

Тим часом, речник Генерального штабу Збройних Сил України Олександр Штупун в ранковому зведенні розповів, що агресор продовжує спроби наступу на найближчому до Маріуполя Новопавлівському (фактично Вугледарському) напрямку.

Однак ворожі атаки на наші позиції біля сіл Павлівка і Пречистівка (південніше Вугледара) відбито.