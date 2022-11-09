 

В Мар’їнці підірвали міст

  1. 09.11.2022
  2. Рубрика:

Бійці Збройних сил України продовжують обороняти й контролювати Мар’їнку під Донецьком, яку фашистські загарбники з лютого намагаються захопити.

Сьогодні в Мережі з’явилося відео українських захисників з цього населеного пункту. На ньому видно чорний дим від вибуху. Один з бійців каже, що підірван міст. Судячи з того, що каже він це начебто задоволено, можна припустити, що підірвали споруду саме ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні і декілька минулих днів підривають мости і переправи в Херсонській області російські окупанти. Там в них стоїть задача сповільнити наступ ЗСУ. А в Мар’їнці, навпаки, українські військові поки що стримують атаки ворога.

Подпишитесь на новости
 
redtram
РедТрэм Обменный

Коментарі (0)

Video >>

Слепаков спел вторую песню про сборную России по футболу: видео

26.06.2018 - 03:30
Российский сценарист и комедийный актер Семен Слепаков и группа «Ленинград» российского музыканта Сергея Шнурова посвятили песню игре футбольной сборной РФ на чемпионате мира. Песня опубликована на канале группы «Ленинград» в YouTube. В ней ...
читать

Ющенко назвал Достоевского и Чайковского украинскими композитором и писателем: видео

27.12.2016
Ющенко сделал сильный ход в ...
читать

Маленький сирийский беженец продемонстрировал, что он будет делать с чехами приютившими его (видео)

26.09.2015
Тема сирийских беженцев за последние ...
читать

Зеленский ответил на запрет «Сватов» гениальным видео о наперстках

30.11.2017
Владимр Зеленский записал уже третье ...
читать