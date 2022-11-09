В Мар’їнці підірвали міст

Бійці Збройних сил України продовжують обороняти й контролювати Мар’їнку під Донецьком, яку фашистські загарбники з лютого намагаються захопити.

Сьогодні в Мережі з’явилося відео українських захисників з цього населеного пункту. На ньому видно чорний дим від вибуху. Один з бійців каже, що підірван міст. Судячи з того, що каже він це начебто задоволено, можна припустити, що підірвали споруду саме ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні і декілька минулих днів підривають мости і переправи в Херсонській області російські окупанти. Там в них стоїть задача сповільнити наступ ЗСУ. А в Мар’їнці, навпаки, українські військові поки що стримують атаки ворога.