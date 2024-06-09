В Криму прильоти по військових об’єктах росіян

У декількох районах окупованого фашистською Росією Крима після опівночі лунають вибухи. Як наслідок, окупаційна влада перекрила рух на Кримському мосту.

Про вибухи і роботу ППО повідомляють як місцеві жителі, так і різноманітні ЗМІ.

За даними проукраїнського ТГ-каналу «Кримський вітер», росППО працювала в районі села Воробйово Сакського району.

У Красноперекопському районі люди нарахували вже 8 вибухів.

Судячи зі спалахів, ракети потрапили по об’єкту біля Євпаторії, нічого росПВО не збило…

5-6 вибухів чули у смт Первомайське.

Передплатники «Кримського вітру» повідомляють, що, ймовірно, був приліт по військових об’єктах біля села Наумовка Сакського району.