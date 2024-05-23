 

В Криму лунають потужні вибухи на об’єктах окупантів

  1. 23.05.2024
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Ввечері 23 травня в окупованому фашистською Росією Криму досить гучно — лунають потужні вибухи. Місцеві мешканці повідомляють, що чують розриви у декількох містах. За попередньою інформацією, є прильоти по військовій частині в Алушті.

Пишуть про звуки вибухів у Сімферополі, Джанкої, Євпаторії, Алушті й Партеніті.

Проросійські кримські пабліки пишуть про роботу ППО — нібито збито близько десятка цілей, а проукраїнські пабліки повідомляють про приліт в Алушті.

Через деякий час проросійські пабліки таки визнали, що «збито не все»

«З Перевального повідомляють, що будинки від вибухів ходять ходуном. Імовірно, прилетіло по 126-й бригаді берегової оборони ЧФ Росії», — пише ТГ-канал «Кримський вітер» і публікує відео, зазначаючи, що воно знято в Алушті.

Нагадаємо, в попередні дні ЗСУ завдавали ракетні удари по об’єктах загарбників у Луганській і Донецькій областях.

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