 

В Кремлі не планують поїздку Путіна на Донбас

  1. 09.11.2022
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Після нікчемної анексії чотирьох регіонів України президент РФ Путін періодично відправляє до Донецька, Луганська, Херсона і Маріуполя представників своєї адміністрації. Вони там щось зображають, роблять вигляд прийняття начебто важливих рішень. Тобто створюють фон для роботи пропаганди.

А що ж сам Путін? Чи збирається приїхати на території, які фактично зруйнував своєю війною? Схоже, що зараз в нього духу на це немає. Як заявив сьогодні його прессекретар Дмитро Пєсков, поки планів візиту не існує. При цьому спробував пом’якшити можливу реакцію рашистів і сказав, що це рано чи пізно відбудеться.

«Поки якихось конкретних планів немає, але я не сумніваюся, що настане час, коли Путін приїде на Донбас, природно», — сказав Пєсков, відповідаючи на пряме запитання.

Спікер Кремля назвав захоплені території України «російськими регіонами», тож Путін «там буде».

Раніше у середу стало відомо, що сам Пєсков з’їздив до Луганська. Там він нібито проводив навчання для представників «засобів масової інформації» та «пресслужб».

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