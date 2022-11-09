В Кремлі не планують поїздку Путіна на Донбас

Після нікчемної анексії чотирьох регіонів України президент РФ Путін періодично відправляє до Донецька, Луганська, Херсона і Маріуполя представників своєї адміністрації. Вони там щось зображають, роблять вигляд прийняття начебто важливих рішень. Тобто створюють фон для роботи пропаганди.

А що ж сам Путін? Чи збирається приїхати на території, які фактично зруйнував своєю війною? Схоже, що зараз в нього духу на це немає. Як заявив сьогодні його прессекретар Дмитро Пєсков, поки планів візиту не існує. При цьому спробував пом’якшити можливу реакцію рашистів і сказав, що це рано чи пізно відбудеться.

«Поки якихось конкретних планів немає, але я не сумніваюся, що настане час, коли Путін приїде на Донбас, природно», — сказав Пєсков, відповідаючи на пряме запитання.

Спікер Кремля назвав захоплені території України «російськими регіонами», тож Путін «там буде».

Раніше у середу стало відомо, що сам Пєсков з’їздив до Луганська. Там він нібито проводив навчання для представників «засобів масової інформації» та «пресслужб».