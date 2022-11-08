В Ясинуватій прогремів потужний вибух

В місті Ясинувата (Ясиноватая) під Донецьком стався потужний вибух і у небо здійнявся височезний стовп чорного диму.

Про це масово повідомляють місцеві мешканці. Деякі з них припускають, що ЗСУ знищили місце зберігання російськими окупантами снарядів.

Російська пропаганда поки версій не дає (мабуть визначаються, що збрехати), але поширює відео і фото.

Ясинувата — місто обласного значення, районний центр Донецької області; 35 217 мешканці (2012). З 2014 року місто окуповане Росією та підконтрольним їй терористичним формуванням «ДНР». Залізничний вузол, підприємства з обслуговування залізничного транспорту; заводи: машинобудівний, великопанельних блоків, метлаських плиток, борошномельний.