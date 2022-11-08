В Ялті пролунав потужний вибух

Сьогодні близько 09.00 у всіх південнобережних селищах від Ялти до Алушти люди чули гучний вибух, від якого тремтіли шибки.

Також у небі було видно інверсійний слід, який швидко розвіявся.

Про це ввечері написав телеграм-канал «Кримський вітер».

Офіційних повідомлень російської окупаційної влади щодо цього немає. Просто вирішили замовчувати цей інцедент.

Нагадаємо, що сьогодні також люди чули вібухи в Севастополі. На це «губернатор» Развожаєв відреагував — заявив, що це навчання мобілізованих.