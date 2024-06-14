В Італії затримали підозрюваного в організації втечі сина губернатора РФ

В аеропорту Ф’юмічіно неподалік Рима (Італія) затримали російського бізнесмена Дмитрія Чіракадзе, якого підозрюють в організації втечі росіянина Артема Усса, якому у США інкримінують порушення санкцій проти Москви. Про це повідомляє Corriere della Sera.

Зазначається, що на причетність Чіракадзе вказав один із затриманих наприкінці минулого року виконавців втечі Усса з Італії до Росії, боснієць Владімір Йованчич.

На допиті чоловік розповів, що до нього звернулися дружина Усса Марія Ягодіна і росіянин на ім’я Діма (ймовірно, Чіракадзе), які заплатили 7000 євро на купівлю автомобіля і мобільного телефону, необхідних для організації втечі.

Як відомо, 54-річний Чіракадзе проживає в Женеві, є аристократом, нащадком великого князя Грузії, одружений з багатою росіянкою Любов’ю Орловою, разом з якою управляє компаніями та комплексами нерухомості. Серед них — мисливський маєток у Красноярську, улюблене місце відпочинку російських чиновників, зокрема батька Артема Усса, колишнього губернатора Красноярського краю Александра Усса.

Слідчі вважають, що саме Чіракадзе підтримував зв’язок із сім’єю Усса під час його домашнього арешту і координував членів банди, яка потім допомогла організувати втечу.

Заарештованому росіянину висунули звинувачення в організації втечі за попередньою змовою, обтяженою транснаціональним характером.

Нагадаємо, Артема Усса затримали 17 жовтня 2022 року на запит США в аеропорту Мілана, коли він збирався вилетіти до Туреччини. Сина красноярського губернатора звинувачували в ухиленні від санкцій та відмиванні грошей. Його підозрюють в імпортуванні чипів для оборонної промисловості РФ зі США на гроші від відправлення венесуельської нафти до Китаю.

Усса мали екстрадувати з Італії до США, проте йому вдалося втекти з-під домашнього арешту. У США йому загрожує до 30 років ув’язнення.