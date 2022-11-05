В ISW розкрили план відступу окупантів в Херсонській області

Останнім часом інформаційний простір наповнюють, на перший погляд, суперечливі новини з Херсонської області. З одного боку, ворог наче готується залишити правий берег Дніпра (включно з Херсоном). З іншого – створює чисельні захисні редути й наразі успішно стримує Збройні сили України.

Американський інститут дослідження (вивчення) війни (ISW) в останньому звіті про російсько-українську війну пояснив, чому в цьому немає суперечностей – обидві тактики доповнюють одна одну.

Справа в тім, що ворог накопичив на правому березі великі сили, які переправити на лівий не так-то легко. Для того, щоб це робити відносно спокійно і чітко, потрібно не дозволити Збройним силам України швидко пробитися до Дніпра. Також це потрібно для того, щоб не дозволити ЗСУ сходу форсувати річку й закріпитися на лівому березі:

«Російським військам, ймовірно, доведеться відійти з боями, щоб не дати українським силам переслідувати їх на лівому березі».

Іншу сторону цієї ж медалі висвітив радник офісу президента України Олексій Арестович: «Їх завдання завдати нам максимальних втрат на Херсонщині, зробити операцію настільки кривавою, щоб перенесення операції (нашого наступу) на будь-який інший фронт було неможливим на 2-3 місяці».

Мало того, Олексій Арестович вважає, що ворог хоче спровокувати ЗСУ на передчасні штурми.

Ключове питання в тому, на кого грає час…