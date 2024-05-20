В Ірані офіційно підтвердили загибель президента

Ще вчора різні ЗМІ надали інформацію про те, що глава Ірану не вижив, але влада країни тримала паузу… Лише сьогодні віцепрезидент Ірану Мохсен Мансурі підтвердив загибель президента Ібрагіма Раїсі внаслідок падіння вертольота 19 травня, повідомляє Reuters.

За даними інформагентства IRNA, уряд Ірану скликав «термінову нараду» у зв’язку із загибеллю Раїсі, міністра закордонних справ Хосейна Амір-Абдоллахяна та інших чиновників.

ЗМІ опублікувало фото крісла, де зазвичай сидить Раїсі на засіданні уряду — його обгорнули чорною стрічкою.

Державне телебачення повідомило, що на кадрах із місця події видно, як гелікоптер, на якому летів Раїсі, врізався в гірську вершину.

Mehr News уточнює, що на борту вертольота також перебували губернатор іранської провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі та аятола Мохаммед Алі Але-Хашем, представник Лідера Ісламської революції в провінції Східний Азербайджан,

Як очікується, перший віцепрезидент країни Мохаммад Мохбер візьме на себе повноваження президента до наступних виборів.

Нагадаємо, в неділю, 19 травня, в Ірані повідомили, що гелікоптер з президентом Ебрагімом Раїсі зазнав «жорсткої посадки». Це одразу виглядало не дуже правдоподібно, адже після посадки (навіть «жорсткої») не шукають пів дня місце посадки.

Також повідомлялося, що рятувальники 20 травня знайшли гелікоптер, який напередодні розбився в гірській північно-західній частині Ірану.

Тим часом голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман висловила нерозуміння і обуренням використанням хештегу «солідарність ЄС» єврокомісаром з кризового управління в дописі щодо аварії гелікоптера з президентом Ірану.

Цей єврокомісар багатьох обурив, адже Раїсі вбивав людей у власній країні, допомагав Росії у війні з Україною, здійснював атаки на танкери інших країн, атакував Ізраїль…