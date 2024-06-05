В Інституті української мови розповіли про роботу над новим правописом

Новий український правопис, на який українці мали остаточно перейти цьогоріч, ще перебуває на доопрацюванні. Його остаточний варіант оприлюднять лише наприкінці 2024 року.

Про це заявив директор Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук Павло Гриценко в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За словами мовознавця, варіант українського правопису, ухвалений у 2019 році, не був підготовлений якісно.

«Не погодивши навіть з Інститутом української мови остаточний варіант, було передано правопис на затвердження. Звичайно, там десятки, десятки помилок, грубих помилок, неточностей. А потім, коли вже ухвалили за українськими законами, його поставили на сайт Кабінету міністрів… І той правопис пішов у люди недопрацьований, недосформований.

Потім кинулися, мовляв, давай, підпільно готувати іншу версію, забирати всі-всі грубезні помилки, додаючи нових. Так народився той правопис, який зараз Міністерство освіти виставляє нібито як легітимний. Але це нелегітимний правопис», – заявив Гриценко.

Директор Інституту української мови вважає, що мовний омбудсмен має подати позов до авторів, які затвердили «новий правопис», а поспішне ухвалення «нового правопису» 2019 року називає «волюнтаризмом».

«Інститут української мови, розуміючи нинішню ситуацію, зараз працює над усуненням усіх тих недоліків, які є у правописі. Готуємо текст, який має бути.

Правопис треба скоротити, позабирати з нього те, що стосується самоочевидних речей, яких не треба давати. На те є орфографічний словник, який має бути додатком до правопису…» – сказав Гриценко.

Варіант правопису, який доопрацює Інститут, мають подати комісії з мовних стандартів, що має схвалити його. За словами Гриценка, до цього процесу не будуть причетні уряд та Міністерство освіти і науки України. Однак виправлений варіант правопису в Інституті завершать не раніше, ніж наприкінці цього року.

Нагадаємо, нова редакція українського правопису була затверджена постановою Кабінету міністрів України від 22 травня 2019 року, а офіційно почала діяти 3 червня 2019 року.

У січні 2021 року Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) визнав постанову Кабміну незаконною та скасував її, але вже у травні апеляційний суд скасував це рішення і залишив чинним «новий» правопис 2019 року.

Перехідний період мав тривати 5 років. Отже, за законом, вже з початку 2024 року українці мали б послуговуватися новою редакцією правопису.