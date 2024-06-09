В Індонезії у череві п’ятиметрового пітона знайшли тіло жінки

Маємо чергове підтвердження небезпечності пітонів. Вони здатні не тільки мишей і кроликів ковтати… Як повідомляє DW із посиланням на місцеві медіа, у центральній Індонезії місцеві вбили величезного пітона, розрізали його живіт і знайшли всередині тіло раніше зниклої жінки.

6 червня 45-річна Фаріда з провінції Південне Сулавесі сказала чоловікові, що збирається піти продавати перець чилі. Після цього вона не повернулася додому.

Родина розпочала пошуки. Наступного ранку чоловік Фаріди знайшов її покинуті речі, а поблизу місцеві виявили 5-метрового пітона з роздутим животом.

«Вони вирішили розрізати черево пітона. Як тільки зробили це, відразу побачили голову Фаріди», – розповів голова поселення Саурді Росі.

Додамо, що жінка була матір’ю чотирьох дітей.

Випадки, коли пітони вбивають і ковтають людей, вважають рідкісними. За останні роки в Індонезії в такий спосіб померло кілька місцевих. Так, у 2018 році у тому ж регіоні Індонезії 54-річну жінку повністю проковтнув семиметровий пітон.

54-річна жертва Ва Тіба зникла в своєму овочевому саду біля свого села на острові Муна в південній частині індонезійської провінції Південно-Східне Сулавесі. Родина почала її шукати у саду, але знайшла лише її сандалі і ліхтарик. За 50 метрів від цих речей родина і односельчани жінки знайшли пітона з роздутим животом (на фото внизу). Місцеві вбили повзуна і принесли його до села.

Коли розрізали живіт змії, знайшли тіло Тіби, неушкоджене, з усім одягом. Її проковтнули з голови. Це був сітчастий пітон, поширений в Індонезії та інших частинах Південно-Східної Азії.

Пітон обкручує жертву і стискає, поки та не перестає дихати. А тоді ковтає цілком. Такі випадки трапляються надзвичайно рідко. Відомо, що у дикій природі такі змії їдять мавп, свиней та інших ссавців.

Також трагічний випадок був в 2022-му у провінції Джамбі. Тоді у шлунку змії знайшли індонезійку, яка працювала на каучуковій плантації.