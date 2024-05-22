В IBF розповіли, як Усику зберегти чемпіонський пояс

З 1-го червня абсолютного чемпіона світу з боксу Усика мають позбавити одного з поясів. Це рішення назвав повною дурнею колишній суперник українця Тоні Белью. Схоже, розуміють недоречність такого розвитку подій й у керівництві IBF.

Так, президент Міжнародної боксерської федерації Деріл Піплс заявив, що Усику можна буде не звільняти титул IBF. Водночас функціонер назвав декілька умов для збереження поясу.

«Правило таке: у вашому контракті не може бути пункту, який гарантує вам реванш, який заважатиме обов’язковому захисту. Це не є секретом для промоутерів. Кожен більш-менш знає наслідки наявності цих положень. Ми вже йшли цією дорогою раніше.

Що стосується правил IBF, будь-який чинний чемпіон зможе попросити про виключення. Будь-який чинний чемпіон може попросити зробити виняток із будь-якого правила IBF. Наразі бій Хрговича та Дюбуа не претендує на жодний титул, у цей момент. Я впевнений, що є люди, які ухвалюють рішення за лаштунками, перш ніж звернутися до мене з чимось.

Якщо команда Усика попросить зробити виняток, його буде передано до ради директорів IBF, і якщо рада його надасть, то, швидше за все, будуть застосовані особливі умови», — сказав Піплс в інтерв’ю boxingscene.

Якщо говорити простіше, то Усику пропонують звернутися до IBF з проханням. І натякають, що його буде задовільнено. Можливо, при цьому українцю нададуть новий термін для організації бою в рамках цієї версії.

Нагадаємо, перемога Усика над Ф’юрі в ніч з 18 на 19 травня принесла йому абсолютне чемпіонство у суперважкій вазі. Бій пройшов усі 12 раундів. Українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів — 115:112, 114:112, 113:114.