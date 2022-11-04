В Херсоні ввели і одразу скасували цілодобову комендантську годину

Дивні речі відбуваються в окупованому Херсоні. Спочатку заступник головного гауляйтера області Кирило Стремоусов оголосив про введення в обласному центрі цілодобової комендантської години. Пояснив це необхідністю відбити наступ на місто.

Але вже через невеликий проміжок часу Стремоусов видалив всі свої повідомлення про комендантську годину тривалістю 24 години на добу і заявив, що ніяких обмежень для херсонців немає.

Скоріше за все Стремоусов просто поспішив й оприлюднив відео, яке було знято зазделегідь, раніше, чим це реально планувалось загарбниками. Або йому дали команду оголосити ці обмеження, а потім було вирішено скасувати введення жорсткого КЧ.