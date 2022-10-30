 

В Херсоні пролунали потужні вибухи

  1. 30.10.2022
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У передмісті окупованого Херсона чути сильні вибухи. Про це о 20:05 проінформував телеграм-канал «Х..вий Херсон».

За попередніми даними, «прильоти» в районі Антонівського мосту.

Тим часом Генштаб ЗСУ повідомив, що російське командування готує відведення артилерійських підрозділів із правобережної частини Херсонської області. Швидше за все їх перекинуть на інші напрямки.

У сусідній Запорізькій області на трасі під Мелітополем помічено військові вантажівки російських окупантів. З боку Криму вони переганяють техніку на Запорізький напрямок. Так, помічені КамАЗ, на лафеті якого чотири ракети до С-300, а також вантажівка тентована з особовим складом.

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