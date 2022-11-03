В Херсоні прогреміли вибухи на Суднобудівному заводі

Жителі окупованого Херсону масово повідомляють про вибухи у місті. Як пише ТГ «Х..вий Херсон», за попередніми даними, на річці Кошевій зараз підривають плавзасоби, стоїть стовп диму.

Трохи пізніше з’явилася інформація, що вибухи пролунали на судноремонтному заводі. Тут начебто був прильот.

Правильна назва підприємства — Херсонський Суднобудівний судноремонтний завод, він розташовується в місті за адресою Карантинний острів, 1.