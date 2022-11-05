 

В Херсоні лунають потужні вибухи

  1. 05.11.2022
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Місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи в Херсоні. За попередньою інформацією, був прильот в районі Автовокзалу.

В свою чергу, російські окупанти пускають ракети з Олешок у бік Миколаєва.

Також лунають вибухи в окупованій Голій Пристані.

ТГ «Х..вий Херсон» з посиланням на відео з обласного центру пише, що будівля Херсонської ОДА порожня. За попередньою інформацією російські окупанти залишили її.

Нагадаємо, в будівлі ОДА знаходились не головні окупаційні органи влади, які обрали для себе приміщення Апеляційного суду.

Полковник ЗСУ і блогер Анатолій Штефан Штірліц сьогодні загадково розповів: «Сьогодні вночі в результаті феєрверку, влаштованого в одному з штабів російських окупантів в Херсонській області, орієнтовні втрати окупантів склали: 14 – «двохсотих», 40 –  «трьохсотих»

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