 

В Харкові і Запоріжжі пролунали вибухи

  1. 31.10.2022
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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що сьогодні близько 8:00 ранку російськи загарбники завдали по Харкову та Чугуївському району області ракетних ударів.

За попередньою інформацією, вдарили ракетами комплексу С-300, які запустили з російського Бєлгорода. Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури.

В цей самий час вибухи пролунали й на об’єкті критичної інфраструктури в Запоріжжі. Тут, як повідомив голова ОВА Олександр Старух, ворог стріляв ракетами з літака.

Раніше ми повідомляли про прильоти в Київі, а також про збиту ракету на Вінниччині.

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