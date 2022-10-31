В Харкові і Запоріжжі пролунали вибухи

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що сьогодні близько 8:00 ранку російськи загарбники завдали по Харкову та Чугуївському району області ракетних ударів.

За попередньою інформацією, вдарили ракетами комплексу С-300, які запустили з російського Бєлгорода. Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури.

В цей самий час вибухи пролунали й на об’єкті критичної інфраструктури в Запоріжжі. Тут, як повідомив голова ОВА Олександр Старух, ворог стріляв ракетами з літака.

Раніше ми повідомляли про прильоти в Київі, а також про збиту ракету на Вінниччині.